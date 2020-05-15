سلوي خطاب ضيفة "خلي بالك من فيفي على MBc مصر

تستقبل الفنانة فيفي عبده، الفنانة سلوي خطاب في حلقة "الليلة" من برنامج "خلي بالك من فيفي"،التي تُعرض على

"MBC مصر" في تمام الحادية عشر والنصف مساءً، وتُعاد الحلقة الساعةً الثالثة والنصف بعد منتصف الليل.

و برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد،

ويستضيف ال برنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.

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