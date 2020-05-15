شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس عن مشهد اعتدائه على فرد أمن: سأقاضى مسرب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو صباح اليوم للفنان أحمد فلوكس معتديا على أحد افراد الامن في كمباوند بمنطقة أكتوبر .

وقال الفنان احمد فلوكس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تعليقا على ماحدث، إن الأمن من قام بالاعتداء عليه مشيرا إلى أنه كان فى طريقه لتحرير محضر ضد سيدة تقيم فى الكمباوند، لكن فوجئ أن الأمن منعه من الدخول .

وأكد "فلوكس"، أنه سوف يقاضى من سرب هذا الفيديو من كاميرات المراقبة السرية، لافتاً إلى وجود فيديو آخر بالتعدى على سيارته بالشوم وحاليا في طريقه لتحرير محضر ضدهم، و"أنهم لديه تاريخ طويل في المصايب" - حسب وصفه_.

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الاشادات وحصل أيضا على عدة جوائز وتكريمات.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.