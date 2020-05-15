شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم: "إن شاء الله هنعدى من المحنة دى وحياتنا هترجع أحسن من الأول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن النجم خالد سليم، جمهوره ومحبيه، عن مرور هذه الفترة العصيبة بسبب تفشى وانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، قائلا: "إن شاء الله هنعدى من المحنة دى وحياتنا هترجع أحسن من الأول"، داعيا لهم: "ربنا يحفظكم".



خالد سليم

وكتب سليم، عبر حسابه على انستجرام: "جمعة مباركة عليكم جميعاً.. إن شاء الله هنعدى من المحنة دى وحياتنا هترجع أحسن من الأول، ربنا يحفظكم أنتم وحبايبكم ويفرح قلوبكم".

Advertisements





يذكر أن النجم خالد سليم سبق أشار إلى أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه، .. كما حرص النجم خالد سليم على توجيه النعى لشهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا، إثر انفجار عبوة ناسفة في كمين بئر العبد بسيناء.

وظهر سليم، وهو يؤدى التحية إلى شهداء الوطن، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل المصابين من الحادث الغادر".