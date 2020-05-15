شكرا لقرائتكم خبر عن منير مكرم : ادعاءات سعد الصغير على منتج "ولاد إمبابة" غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى الفنان منير مكرم المشارك في مسلسل "ولاد إمبابة" الاتهامات التى وجهت إلى منتجى المسلسل من قبل الفنان سعد الصغير، وقال إن هذا الكلام عارى من الصحة ، وأن الخلاف مع سعد الصغير تم حله، وكان على مبلغ مالى قام سعد بصرفه لمساعديه وتم إنهاء هذا الخلاف .

كان المطرب سعد الصغير قد اتهم منتجى مسلسل "ولاد امبابة " عمرو ماندو وبلال صبرى والذى يعرض خلال السباق الرمضانى الحالى بأنهم لم يعطوهم مستحقاتهم حتى الآن وقرروا عدم استكمال العمل . Advertisements وأصر سعد الصغير على اتهامه وأكد أن المنتج عمرو ماندو تركهم صباح اليوم حينما طالبوه بسداد ديون الفنانين والمجاميع والماكيرات وقال إن المنتج يعرض عليهم الآن استكمال التصوير، وأن جميع الفنانين لم يتقاضوا أجورهم ووقع المنتج على وصولات أمانة لكل فريق العمل إلا هو والفنان مصطى أبو سريع.

ومن ناحية أخرى قال الفنان ريكو أنه أعلن عن هذه المشاكل المادية مع الجهة الإنتاجية منذ البداية إلا أن سعد الصغير هو الذى أقنعه باستكمال التصوير والآن سعد هو الذى يتضرر ويصرخ من نفس الشىء الذى شكوت منه من قبل، واكد ريكو أنه لم يتقاض أجره أيضا إلى الآن لذلك تضامن مع سعد فى اتهامه وتوقف عن التصوير.