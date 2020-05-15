شكرا لقرائتكم خبر عن عملوا فرح..هبة مجدي تعلق على رد فعل السوشيال ميديا تجاه مريم فى "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هبة مجدي خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 عن سعادتها بردود الأفعال التي تتلقاها على شخصيتها في مسلسل "فرصة ثانية"، والممثلة في مريم زوجة دياب، حيث أكدت علي أنها منذ الحلقات الأولى للعمل وظهورها فى الشخصية الطيبة التى اعتادها الجمهور منها وجدت تعاطفا من متابعي المسلسل معها، إلا أنها وبعد الحلقة العاشرة حينما أمسكت هى زمام الأمور وبدأت فى الانتقام من زوجها خلال الأحداث وجدت تعاطفا أكبر وفرحة عارمة.

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هبة مجدي وصفت تلك الفرحة بقولها: "حسيت كأن الناس عملت فرح علشان مريم نطقت وبدأت تاخد حقها"،وهو الأمر التي أرجعته إلي حالة الشحن الذى تم شحنها للمشاهدين علي مدار الحلقات الأولي من كافة أنواع الاضطهاد التي تعرضت لها مريم خلال أحداث المسلسل قبل أن تميل الدفة لصالحها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

وكانت قد شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل "فرصة تانية" زيارة مريم (هبة مجدى) لزوجها مدحت (دياب) فى السجن للمرة الأولى منذ القبض عليه، واستقبلها مدحت بترحاب كبير ولكنها تخبره أنها حضرت لرؤية الرجل الذى ظلمها طوال عمرها وهو مذلول، ليتأكد مدحت أنها جاء خصيصاً للشماتة منه رغم التغيير الكبير الذى طرأ على شخصيته بسبب السجن.