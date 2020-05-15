شكرا لقرائتكم خبر عن أدعية دينية وأغانى وطنية ..تفاصيل عودة حسن فؤاد مطرب أرابيسك للغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك الشهير إنه يستعد لاستئناف نشاطه الفنى بعد فترة غياب بعدد من الأغانى الجديدة.

وأوضح مطرب أرابيسك فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يستعد خلال الساعات القادمة لطرح دعاء دينى بعنوان "اختارلى يارب"، كلمات الشاعر عصام بطاح وألحان الموسيقار حسن دنيا وتوزيع وليد مصطفى.

وأشار فؤاد الذى غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلى أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين ، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى ، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ حوالى 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها «الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها»، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين واشهرها تتر مسلسل أرابيسك.

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وانفرد الخليج 365 بأول حوار مع الفنان حسن فؤاد بعد غياب استمر نحو 17 عاما ، كشف فيه أنه كان متفرغا طوال هذه الفترة للقرآن، ويستعد للعودة للغناء من جديد.

وأوضح مطرب أرابيسك أن آخر عمل فنى قدمه كان مسلسل «خان القناديل» عام 2003 ، الذى شارك فيه بالتمثيل والغناء، وبعدها قرر التفرغ لدراسة وحفظ القرآن الكريم ، قائلا: «ربنا أكرمنى وحفظت القرآن كاملاً وأخذت إجازة من معهد المعصراوى للقراءات وعملت إماماً لأحد المساجد».

وعن سبب ابتعاده بعد فترة تألقه قال الفنان حسن فؤاد: «مفيش سبب معين لكن تأثرت بموت عدد من أصدقائى الفنانين ومنهم عبدالله محمود وعلاء ولى الدين، وحبيت أتفرغ للقرآن حتى أننى كنت أعمل بتدريسه وكان هذا مصدر رزقى ولم اعمل فى أى مجال آخر».

وعن سر قراره بالعودة بعد هذه السنوات قال فؤاد: «ناس كتير كانت بتوقفنى فى الشارع وتقوللى حرام عليكم يرضى ربنا اللى بنشوفه من فن وغناء هابط وأنتم قاعدين فى البيت، وتذكرت تصريح لى قلته منذ زمن لإحدى الصحف ونشر تحت عنوان، سبب ظهور الأغانى الهابطة على الحجار ومحمد الحلو، لإنهم كانوا ابتعدوا وقلت أعمالهم فى فترة ما، وكنت أقصد إن ابتعادهم يسمح بظهور الفن والغناء الهابط"