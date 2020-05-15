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تداول فيديو لاعتداء أحمد فلوكس على موظف أمن فى كومباوند سكنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنان أحمد فلوكس، وهو يعتدى بالضرب على أحد أفراد الأمن في "كومباوند" سكنى، حيث نزل فلوكس من سيارته، ويبدو أنه احتد فى الكلام مع فرد الأمن، قبل أن يدفعه بيده، ثم يعود ليستقل سيارته مرة أخرى، وقد انتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

فلوكس ظهر في الفيديو، وهو يستقل سيارته، ثم نزل منها، وتحدث مع فرد الأمن، ثم اختفى لثوانى وعاد، وقبل أن يستقل سيارته للمرة الثانية، دفع فرد الأمن بشكل قوى، ثم ركب سيارته.

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أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

 

اعتداء فلوكس
اعتداء فلوكس
لحظة الاعتداء
لحظة الاعتداء

أحمد فلوكس، كان قد ظهر مؤخرا في أحد البرامج التليفزيونية، وأثار الجدل بتصريحاته عن زواجه الأخير من النجمة هنا شيحة، وعلاقته بوالده الفنان الكبير فاروق فلوكس.

 

 

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