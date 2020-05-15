شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الغناء نيكول شوارزينجر تقتحم عالم تيك توك بهذا الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت نجمة الغناء نيكول شوارزينجر مؤخراً عالم تيك توك هى الأخرى، وذلك بعدما اعتاد النجوم والنجمات خلال الفترة الأخيرة التفاعل مع متابعيهم وجمهورهم من خلال هذا التطبيق، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، والبقاء فى المنزل كإجراء احترازى بالتوازى مع توقف أغلب النشاطات حول العالم، وبات هو أكثر الوسائل استخداماً من قبل المتابعين.

نيكول شوارزينجر ظهرت خلال الفيديو الذى قام بنشره موقع ديلى ميل، وهى ترتدى طاقما باللون الأبيض وتؤدى رقصة على أغنية من الأغنيات المفضلة لديها.









على جانب آخر أثار تطبيق تيك توك جدلًا كبيرًا حول العالم، آخره كشف ممثلاً في منظمة التجارة في كولومبيا عن أنها ستنظر فيما إذا كان تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي المملوك للصين تيك توك يمتثل للقوانين المتعلقة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

Advertisements

وتأتى هذه الخطوة وسط تدقيق أمريكى متزايد للتطبيق وتحقيق مماثل أعلنته هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية فى الأسبوع الماضى، حيث يسمح تيك توك للمستخدمين بإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة مع ملايين الأشخاص حول العالم.

وقالت هيئة الرقابة على الصناعة والتجارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: "تسعى هيئة الرقابة إلى معرفة ما إذا كانت TikTok Pte Ltd قد طبقت بشكل واضح مبدأ المسئولية فى معالجة البيانات من المواطنين الكولومبيين الذين يستخدمون خدماتها".

وأضاف البيان أن دستور كولومبيا يأمر بحماية خاصة للقصر، المستخدمون الرئيسيون للتطبيق، وقد اكتسب TikTok - المملوك لشركة الصينية ByteDance - شعبية لأول مرة في آسيا ولكن لديه الآن عددا كبيرا من المتابعين في جميع أنحاء العالم.