شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين باللحية وعلا رشدى بالنقاب فى كواليس مسلسل "بـ100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة علا رشدى، التى تألقت هذا العام فى مسلسل "بـ100 وش"، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة تجمعها بالنجم آسر ياسين، وهما بمكياج شخصيتيهما فى المسلسل، حيث ارتدت علا النقاب، بينما ظهر آسر ياسين بلحية وعلامة الصلاة، وعلقت على الصورة قائلة "أخت العروسة وجوزها أحمد بيه فياض.. الله المستعان ومبروك للعروسين"، وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين عبر حسابها مع الصورة.



اسر ياسين وعلا رشدى

وكان أحمد داوود، زوج علا رشدى، قد وجه لها أمس رسالة حب وفخر مشيدا بدورها فى مسلسل "بـ100 وش" ومسلسل "ونحب تانى ليه"، حيث كتب عبر حسابه على إنستجرام "أنا فخور جداً ومبسوط السنة دى وأنا بتفرج عليكي مبروك حبيبتي.. الحمد لله ربنا عوضك على قد تعبك وصبرك... من نجاح لنجاح دايما إن شاء الله بـ 100 وش وونحب تانى ليه ماجى ونيفين"، ومن جانبها علقت الفنانة نيللى كريم، قائلة "علا أحسن واحدة".

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وتشارك الفنانة علا رشدى هذا العام في دراما رمضان، فى مسلسلى "بـ100 وش" و"ونحب تانى ليه".

مسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

مسلسل "ونحب تانى ليه" يدور فى إطار اجتماعى رومانسى، ويحكى عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التى تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.