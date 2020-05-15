شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تهنئ أصالة: اليوم عيد ميلاد الفنانة الحساسة والأم الحنونة والمرأة القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، النجمة السورية أصالة نصرى، بمناسبة عيد ميلادها التى تحل اليوم الجمعة الموافق 15 مايو، وكتبت سيرين فى تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "عيد مين اليوم؟.. عيد الفنانة الحساسة والأم الحنونة والمرأة القوية.. الله يحميكى ويعطيكى فرح الدنية لقلبك الحلو.. عيد ميلاد سعيد أصالة".

وكانت قد احتفلت شام الذهبى، بعيد ميلاد والدتها النجمة السورية أصالة نصرى، ونشرت شام مجموعة صور لـ"تورتة" عيد الميلاد التى ستحتفل بها صولا فى هذه المناسبة السعيدة، التى ستشهد تغييرًا كبيرًا فى تجهيزات احتفالاتها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت شام، صور لتورتة عيد ميلاد والدتها أصالة، والتى تزينت بصور صولا وأبنائها ومن بين الصور لقطات خاصة تجمع شام وأصالة وهى تقبلها، فيما كتب على إحدى التورتات أسماء أشهر أغانى أصالة، ومنها بنت أكابر، ومنازل، ويا مجنون، والورد البلدى، وغيرها الكثير من الأغانى الشهيرة والمحببة لجمهور أصالة.

جاء هذا بعدما قد قررت النجمة السورية أصالة نصرى، الاحتفال بعيد ميلادها، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، حيث من المقرر أن تشارك صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى ستحرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.

ونشرت أصالة، صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "صباح الخير حبايبى.. اليوم بعد الساعه تسعه بالليل رح كون بينكم مباشرة على الانستجرام.. رح احتفل بعيدى معكم.. أصالة".

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ويشار إلى أن النجمة السورية، كانت قد احتفلت بعيد ميلادها، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وكان اختلاف صولا هذا العام مختلفًا عن كل عام، فكانت فرحتها واحتفالها مرتبطة بتحضير وجبة السحور لأبنائها أدم وعلى العريان، ولم تكن سعادتها مرتبطة بتورتة عيد الميلاد أو الحفل الكبير الذى يحضره الأصدقاء والعائلة.

ونشرت أصالة، فيديوهات لأبنائها على سفرة السحور أثناء تناول طعامهما، عبر خاصية "ستورى" على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وقالت صولا، "من أحلى الأشياء اللى اليوم عملتها لما دخل عليا عيدى.. عملت سحور أدومه وعلوش.. مثل كل يوم بس اليوم ما بعرف ليه كان هيك .. كنت بعمله بروح مختلفة.. شو هى المختلفة شو الاختلاف.. لا أعرف.. الحب.. أنا أحبكم دائمًا وبموت عليكم دائمًا كل ثانية بكل لحظة بعيدى وبلا عيدى شكرا على اهتمامكم كلكم".

وأضافت صولا، "وآخر شىء شو اللى لازم أقولكم إياه أكيد حافظين كل سنة وانتو سالمين .. بكره هنلتقى بعد الساعة 9 على اللايف إنستجرام".

ويذكر أن النجمة كندة علوش، كانت قد حرصت على توجيه رسالة إلى النجمة أصالة، فى عيد ميلادها، وذلك بعدما نشرت صورة لهما معاً عبر حسابها على موقع انستجرام ثم علقت عليها بكتابة: "بعيدك بتمنالك الله يفرح قلبك على طول.. متل مابتفرحى قلب كل الى حواليكى ومايحرمك لحظة من السعادة والحب والنجاح والأوقات الحلوة وراحة البال"، وبالتالى تكون كندة علوش أول المهنئين للنجمة أصالة فى عيد ميلادها، حيث يجمع الثنائى علاقة صداقة منذ زمن.