شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى بوغصن لأصالة فى عيد ميلادها: كل سنة وأنت صادقة وحساسة وصديقة محبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ماجى بوغصن، النجمة أصالة، بمناسبة عيد ميلادها اليوم، حيث وجهت تهنئتها لأصالة قائلة "كل سنة وأنتِ صادقة وحساسة وصديقة محبّة.. وتبقى بهمتك ونشاطك ونجاحك دايماً.. والأهم يخليلك هالعيلة الحلوة ويحميلك إياهن.. عقبال المية"، لترد عليها أصالة عبر "تويتر" قائلة "حبيبتى ماغيتى الغالية.. شكراً على كلامك اللطيف".



ماجى بو غصن

وكانت شام الذهبى قد احتفلت، بعيد ميلاد والدتها النجمة السورية أصالة نصرى، ونشرت شام مجموعة صور لـ"تورتة" عيد الميلاد التى ستحتفل بها صولا فى هذه المناسبة السعيدة، التى ستشهد تغييرًا كبيرًا فى تجهيزات احتفالاتها بسبب قيود فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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ونشرت شام، صور لتورتة عيد ميلاد والدتها أصالة، والتى تزينت بصور صولا وأبنائها ومن بين الصور لقطات خاصة تجمع شام وأصالة وهى تقبلها، فيما كتب على إحدى التورتات أسماء أشهر أغانى أصالة، ومنها بنت أكابر، ومنازل، ويا مجنون، والورد البلدى، وغيرها الكثير من الأغانى الشهيرة والمحببة لجمهور أصالة.

جاء هذا بعدما قد قررت النجمة السورية أصالة نصرى، الاحتفال بعيد ميلادها، بفيديو لايف عبر الإنترنت مع الجمهور، حيث من المقرر أن تشارك صولا الجمهور احتفالها بهذه المناسبة السعيدة فى ظل قيود العزل المنزلى المفروضة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى ستحرمها هذا العام من تنظيم حفل يحضره أفراد العائلة والأصدقاء.

ونشرت أصالة صورتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "صباح الخير حبايبى.. اليوم بعد الساعة تسعة بالليل رح كون بينكم مباشرة على الإنستجرام.. رح احتفل بعيدى معكم.. أصالة".