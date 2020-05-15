شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين: زوجة الشهيد فى "ليالينا" دور تمنيت تقديمه منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة صابرين إنها وافقت على تقديم شخصية "رقية" فى مسلسل "ليالينا 80" الذى يتم عرضه فى الموسم الرمضانى هذا العام، بعدما قرأت السيناريو وانبهرت بطبيعتها وفكرة زوجة الشهيد وتعيش فى حارة، موضحة أن هذا الدور تمنت تقديمه منذ سنوات، لكن الموضوع أصبح فى ذهنها بشكل أكبر فى الوقت الحالى بسبب العمليات الإرهابية ووجود زوجات الشهداء بكثرة.

وأشارت صابرين، لـ"الخليج 365"، إلى أن السيناريست أحمد عبد الفتاح كتب ملحمة متميزة ما بين الحارة الحلوة التي وحشتنا، والناس الأغنياء، مضيفة أن الموضوع قائم على أن الإنسان القوى قادر على أي محنة والضعيف تهزمه هذه المحنة، فهناك من يبحث عن تربية أولاده وآخر يتطلع لمستوى مادي أعلى، والاثنين يندرجا تحت مسمى الطبقة المتوسطة، ولكن كل واحد يبحث عن ماذا؟.



النجمة صابرين

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصرياً على قناة CBC، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، اياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.

وقدمت صابرين فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.