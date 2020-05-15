شكرا لقرائتكم خبر عن ما أحلى العودة للوطن.. صبا مبارك تعبر عن اشتياقها للأردن بصورة على سلم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة الاردنية صبا مبارك، عن سعادتها البالغة بعدما وصلت إلى المطار واستقلت الطائرة متجهة إلى وطنها الأردن بعدما فرض عليها الحجر الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الفنانة صبا مبارك صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي ترتدي الكمامة وتستقل الطائرة، معلقة على الصورة قائلة :"أخيرا".

Advertisements

وكانت الفنانة الأردنية صبا مبارك أعربت عن سعادتها لعودتها إلى وطنها بعد رحلة غياب طويلة منعتها من العودة لوطنها بسبب إجراءات الإغلاق في العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، غردت النجمة صبا مبارك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، قائلة: "الحمد لله حمدا كثيرا... قريبا وخلال أيام بنرجع للأردن وبتبدأ رحلة الحجر التانية 17 يوما.. بعد الحجر في دولة الإمارات Heart suit... و بعد كل هدول حجر ذاتي في المنزل 14 يوما كمان".

من ناحية أخرى، يعرض للنجمة صبا مبارك، ضمن سباق موسم رمضان الدرامى فى الخليج العربى، مسلسل "حارس الجبل"، للمخرج الأردنى سائد الهوارى، تأليف الكاتب حازم فضة، بطولة السعودى عبد المحسن النمر، صبا مبارك، منذر رياحنة وخالد القيش، ويقدم موضوعاً مختلفاً يروى قصص القبائل بكثير من التشويق، حيث يدور العمل فى عام أطلق عليها عام الموت الذى شهدت فيه المنطقة جوعاً وأمراضاً وجفافاً أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، ورغم كل ما يعصف بشخصيات العمل يبقى للحب مكان، لنشهد على أجمل قصص الحب فى زمن النزاعات.