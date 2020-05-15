شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخدع شريف منير الجميع بفقدان الذاكرة.. اعرف توقعات مشاهدى " ونحب تانى ليه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة ومشوقة شهدتها الحلقة ٢١ من مسلسل "ونحب تاني ليه " للنجمة ياسمين عبد العزيز ، جاء أبرزها فقدان عبد الله الروبي "شريف منير " لجزء من ذاكرته ، بعدما تعرض لحادث مروع ، مما جعله ينسى انفصاله عن ياسمين منذ عام ، ويتعامل معها أثناء تواجدها في المستشفي وكأنهما مازالا متزوجين .

ونشر الكثير من متابعي المسلسل تعليقات بشأن هذا الأمر ، حيث اعتقد البعض أن عبد الله الروبي يخدع الجميع ويمثل فقدانه للذاكرة حتي يتسنى له الرجوع لياسمين مرة أخرى، خاصة أن سبب الحادث الذي تعرض له هو غضبه الشديد بعدما عرف خبر زواج ياسمين .

ومن جانبه نفي مؤلف العمل " عمرو محمود يس " احتمالية خداع عبد الله وتمثيله فقدان الذاكرة وتساءل عبر صفحته علي الفيس بوك قائلا " هي ليه الناس فاكرة إن عبد الله بيستعبط؟ هو في واحد يطلع من حادثة موت ولسة مفتح عينه فايق يخطط ويعمل أفلام ؟ عبد الله مش بيتسهبل علي مسئوليتي ، وهنا انقسمت تعليقات المتابعين حيث أكد البعض ظنون في عبد الله ، والبعض الآخر حذر المخرج من أن تكون النهاية عودة ياسمين لعبد الله وتركها لمراد " كريم فهمي " .

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .