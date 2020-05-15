شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميدو عادل يواجه نهى عابدين بعد خطبتها لمحمد على رزق فى "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل "ليالينا 80" للنجم إياد نصار وغادة عادل بمواجهة ميدو عادل "راضى" بـ"بدرية" نهى عابدين بعد خطبتها من "مرتضى" محمد على رزق وانتظرها فى الصباح أمام شقتها وبارك لها وعاتبها على تركها له بعد ما كان يحبان بعضهما البعض وذهبت وراء المال بسبب الحادث الذى تعرض له وفقد ساقه.

وتوالت الأحداث بمحاولة هشام – إياد نصار اثبات عدم سرقته للأموال لـ أشرف زكى وابعاده عن أهله، ويواصل جلال – خالد الصاوى عم جميلة – رنا رئيس فى رفع روحها المعنوية والخروج من حالتها السيئة بعد علمها بطلاق والديها.

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مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة ويعرض حصرياً على cbc .