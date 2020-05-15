شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يتألق بأغنية "هدور" فى الحلقة 21 من مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته تألق المطرب أحمد سعد فى الحلقة 21 من مسلسل "البرنس" الذى حقق نجاحا كبيرا حتى الآن، ويخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى الحالى بأغنية جديدة ضمن الأحداث تحمل اسم "هدور"، عندما خرج رمضان من السجن وسأل عن ابنته وأخبرته الفنانة صفاء الطوخى أن إخوته رموها في الطريق، وحازت الاغنية على إعجاب الكثيرين .

وتقول كلمات الاغنية: هدور اقلب الدنيا عليكى ياقلب ابوكى حرقوا قلبى، فرقونا ويتموكى بس قسما باللى خلقك ليكى راجع، باقى بعدك ايداوينى رجوعى ليك

يادنيا فاكرة انى خلاص هسلم تبقى ساذجة العند اتربى فيا، قلبى ميت صعب جرحك فيه يعلم على رجلى واقف مهما اشوف منك اذية .

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ويشارك المطرب أحمد سعد خلال عدد كبير من الأغانى ضمن أحداث مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان والذى يتم عرضه على قناتى dmc وdmc دراما، حيث يصل عدد أغانيه إلى 7 يتم توزيعهم خلال الحلقات، وكلها من كلمات وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى، وتحمل أسماء الأغانى: "ما لناش إلا بعض"، "بقى دولا من دمى"، "يابا"، "كبرتى"، "الأسد"، "هدور"، "يا أيام".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.