شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعترف محمود حجازى على محمود حميدة فى "لما كنا صغيرين"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ‏ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، تغير فى شخصية ‏‏"يحيى" محمود حجازى والمحبوس فى قضية مخدرات، إذ يبدو أنه ‏قرر الاعتراف على "سليم" محمود حميدة بعد معرفته بمقتل أو ‏انتحار صديقه "وائل" كريم قاسم، وسيكشف فى الحلقات المقبلة ‏السر الذى يجمعهما ولم يفصح عنه فى الحلقات السابقة، بعد أن ‏صرح لأبيه الوزير بأن "سليم" أكثر شخص يكرهه فى حياته. ‏

وانهارت "دنيا" ريهام حجاج، بعد انتحار أو مقتل – لم يتضح بعد ‏‏– "وائل" كريم قاسم، وفى لحظة انهيارها تحمّل "ياسين" خالد ‏النبوى، بأنه السبب لأنه من سعى لإقناع "وائل" للإيقاع بـ"سليم" ‏محمود حميدة وكشف الأخير المؤامرة، وتحاول "دنيا" الانتحار من ‏الشرفة لكن "ياسين" يمنعها ‏

يحضر أمين شرطة لمقر شركة "سليم" محمود حميدة، ومعه ‏استدعاء من النيابة، ويذهب به إلى النيابة لأخذ أقواله حول مقتل ‏أو انتحار "وائل" كريم قاسم، ويبدو من التحقيقات أن "سليم" تفاجأ ‏بمقتله أو أنه تصنع ذلك حتى لا يتم اتهامه فى القضية. ‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎‎مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎