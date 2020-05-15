شكرا لقرائتكم خبر عن جومانة مراد الشريرة التى أحببناها وتعاطفنا معها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
النجمة جومانة مراد ممثلة من الممثلات التي تمنح أي عمل تشارك فيها "ثقل فني" وتكون أحد أهم عناصر نجاحه، وهى بالفعل من عناصر نجاح مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا التي تشارك فيه خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2020 بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن الشاشة .
جومانة تجيد تقديم كل الأدوار والشخصيات بنفس البراعة، ولديها المقدرة على التلوين والتباين والاختلاف في الأداء من دور لدور، وخلال تقديمها لشخصية "شيرين"، تلك السيدة الشريرة نراها تبدع تمثيلا وتعطي دروسا في الأداء البسيط السهل الممتنع البعيد عن المبالغات.
جومانة تظهر في المسلسل بلوك جديد ومختلف شكلا ومضموما عما قدمته من قبل، وتثبت أن الممثل ليس شكلا فقط يختاره للظهور لأن الشكل مهم لكنه ليس اساس العمل، وقد تقمصت شخصيتها ببراعة بجانب تمتعها بجاذبية طبيعية ولذلك صدقها المشاهد لأنها تعي البعد السيكولوجي للشخصية التي تقدمها .
شخصية جومانة " شيرين " في مسلسل " خيانة عهد " شخصية مركبة وصعبة جدا وبرغم السواد والشر والحقد بداخلها أحبها الجمهور وصدقها وتعاطف معها وبذلك فهي نجحت في إيجاد اثر لدى المشاهد، وهذا هو قمة النجاح لأي ممثل فهي الشريرة التي أحببناها .
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