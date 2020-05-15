نيخيل سيدهارت يتحدى حجر كورونا بدخول "القفص الذهبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعدما قام بتأجيل موعد زفافه أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا، قرر نجم أفلام التيلجو الهندية نيخيل سيدهارت إقامة حفل زفافه على الرغم من الحجر الصحي الكامل المفروض على معظم ولايات الهند.

وأقيم الحفل في 14 مايو/ أيار بحضور العائلة والكاهن المسؤول عن مراسم الزواج وذلك في مزرعة سيدهارت الخاصة بمسقط رأسه حيدر أباد نظرا للتقيد بالمعايير الحكومية وقرار منع حفلات الزفاف.

وكان من المفترض أن يتزوج نيخيل سيدهارت وعروسه بالافي شارما 16 أبريل/ نيسان الماضي، ولكن بسبب الأجواء الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أجل النجم الهندي الزفاف حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان، ولكن مع استمرار الوضع حدد موعد 14 مايو/ أيار بشكل نهائي رغم تمديد فترة الحجر الصحي حتى 29 من الشهر ذاته.

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وكانت هناك اقتراحات من قبل العائلة بتأجيل موعد الزفاف مرة أخرى، ولكن بعد توقعات العديد من الشخصيات الهندية البارزة باحتمالية استمرار الوضع الراهن ربما لبضعة شهور اتخذ سيدهارت قرار إقامة حفل الزفاف في موعده ودون حضور أصدقائه وزملائه من الوسط الفني.

ويعد نيخيل سيدهارت البالغ من العمر 34 عاما من أهم نجوم سينما التيلجو الهندية حيث قدم العديد من الأفلام التي صنفت الأعلى إيرادا ومشاهدة على مستوى الهند ومنها ما تخطى أفلام التاميل وحتى بوليوود، ومن أشهر أفلامه "سوامي رارا"، و"هابي دايز"، و"كيشافا"، و"كيراك بارتي".