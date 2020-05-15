معتصم النهار يتعرض لهجوم عنيف، ويرد “بضاعتكم الفاسدة”

تعرض الممثل السوري معتصم النهار لانتقادات كثيرة بعد ظهوره مع الممثل المصري احمد السقا في برنامج “إغلب السقا”.

معتصم تحدث باللهجة المصرية خلال الحلقة ما عرضه لهجوم عنيف من قبل الجمهور الذي تساءل لماذا يتحدث بالمصري لماذا لا يتكلم بلهجة بلده؟

هذه الانتقادات دفعت بمعتصم الخروج عن صمته بمنشور عبر حسابه على الستوري مهاجماً من خلاله من انتقده.

وكتب موجهاً كلامه الى المنتقدين: “استحوا على حالكم ضحكتوا وشمتوا شعوب الأرض فينا، واحد زعلان من عملي وقال لا استهلوا. آخر ينعتني بانني مغرور. وآخر ينتقدني لماذا اتحدث بالمصري؟ وآخر يقول لانني جميل أعمل في التمثيل والكثير من الكلام الغير مهني، ثم يسألون أنفسهم لماذا لا يعملون؟

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واضاف “النهار” “الفن مهنة حب وعندما تحب يصبح شكلك جميلاً وبكل شيء تنجح. احبوا انفسكم لتنجحوا” متسائلاً “لم يعد هناك غير معتصم النهار في الساحة؟”

وختم قائلاً “عندما أكون في برنامج مصري والمقدم مصري والمحطة مصرية فمن الطبيعي وعادي ويشرفني ان اتكلم باللهجة المصرية فهذه ليست قضية لتتكلموا فيها، وتريدون لفت االانتباه لشخصياتكم المريضة وبضاعتكم الفاسدة”.

نذكر أن معتصم النهار يشارك في بطولة “أسود فاتح” الذي خرج من المنافسة الرمضانية بعد تجميد التصوير في لبنان بسبب أزمة كورونا. وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي وغيرهم.

من جهة أخرى، كان المنتج صادق الصبّاح قد أعلن عن تحضيرات شركته لانتاج جزء ثالث من المسلسل المشترك “ما فييّ”، وذلك مع انتهاء الجزء الثاني منه والذي ضم مجموعة من الممثلين مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا، زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري وغيرهم.

إلا ان الجمهور رفض الجزء الثالث، (لقراءة الخبر: القراء يرفضون الجزء الثالث من “ما فييّ” بحسب استفتاء الخليج 365).