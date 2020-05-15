لمن جير وليد توفيق أرشيفه الفني؟

انضم النجم العربي وليد توفيق الى قائمة النجوم الذين قاموا بتحميل اغانيهم على حساب ساوند كلاود التابع لشركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وفاجأت “لايف ستايلز ستوديوز” المتابعين بنشر ألبوم “لا تعودني عليك” الذي أصدره “توفيق” في عام 2010 وضم 13 أغنية على حساب ساوند كلاود التابع لشركة، حيث أصبح بمتناول الجميع.

وكان وليد توفيق قد تعاون مع لايف ستايلز في اغنية “بغار عليك” التي تم تصويرها مع المخرج زياد خوري. وهي من كلمات احمد ماضي، ألحان وليد توفيق وتوزيع Behim Avemedoski ميكس وماستر استوديو جان ماري رياشي.

آخر أعمال لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب جديد لأغنية “انا بقلظت” للفنان عمرو المصري، حيث حقق الكليب أكثر من 1.7 مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرح العمل الذي لاقى نجاحاص ميمزاً وتم تصويره ضمن أجواء الحجر المنزلي. (لقراءة الخبر: خاص- “لايف ستايلز ستوديوز” تكسر حدة الحجر بفيديو كليب طريف)