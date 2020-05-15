الملياردير المنتحر"جيفري إبشتاين" في فيلم وثائقي جديد على نتفليكس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصل المقطع الدعائي الأول للفيلم الوثائقي الجديد الذي يعرض على منصة الفيديوهات العالمية الرقمية Netflix، عن مرتكب الجرائم الجنسية الثري الأمريكي الراحل جيفري إبشتاين.

وبحسب تقرير لمجلة harpersbazaar، وعد مسئولو العمل الوثائقي الجديد، بتقديم عرض يتضمن إبراز نقاط عدة، منها سوء المعاملة وشبكة الاستغلال المزعومة لإبشتاين، مع قصص عن الناجيات، إلى جانب إبراز سبب عدم محاسبة من اشتركوا مع إبشتاين حتى الآن، وبينت أن موعد الإصدار سيكون 27 مايو.

أدين إبشتاين بالاتجار الجنسي بالقاصرات وكذلك التآمر، وتوفي في السجن بعد إقدامه على الانتحار في 23 يوليو 2019، بعد أن أمضى أقل من شهر واحد في السجن.

وقام بإنتاج فيلم Jeffrey Epstein: Filthy Rich المخرجة ليزا براينت، وهو عبارة عن سلسلة من أربعة أجزاء من الوثائق، يتم فيها إجراء مقابلات مع بعض ضحايا الملياردير الراحل، في سياق محاولتها الكشف عن كيفية هروبه من العدالة لفترة طويلة.

ويتساءل الفيلم الوثائقي أيضًا عن سبب عدم بذل المزيد من الجهد لضمان محاسبة شركاء ايبشتاين باعتبارهم مسؤولين عن مشاركتهم في حلقة الاتجار.

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كما سيلقي الفيلم الوثائقي الضوء على قضية قديمة تعود لعام 2008، والتي تجنب فيها إبشتاين عقوبة السجن المؤبد عن طريق الحصول على صفقة سرية مع الحكومة.

وحدد المسؤولون الفيدراليون الأمريكيون 36 فتاة من القاصرات تعرضن للاعتداء الجنسي على يد ايبشتاين، بهدف تشغيلهن بأعمال البغاء، ومع ذلك قضى 13 شهرًا فقط في السجن.

كان قد تم العثور على إبشتاين لا يستجيب في زنزانة سجن في نيويورك يوم 10 أغسطس 2019، وأعلن في وقت لاحق وفاته، وذكرت وكالة أنباء اسوشيتد برس أن الطبيب الشرعي بمدينة نيويورك حكم على وفاته بأنها انتحار.

وتضمنت الادعاءات بأن إبشتاين مارس الجنس مع عدد من الفتيات القاصرات على مدى سنوات، كما أشارت تقارير لعصابة تعمل في الاتجار بالجنس يديرها الراحل.

وأثارت هذه الاتهامات غضباً عاماً، وكذلك التفاصيل المتعلقة بصفقة متساهلة يُزعم فيها أن إبشتاين قطعها مع المدعين العامين قبل سنوات بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي.