معتصم النهار في أقسى رد له: شخصيات مريضة.. ما علاقة عبير شمس الدين؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان السوري معتصم النهار يوم أمس ضيفًا على برنامج اغلب السقا الذي تقدمه اللبنانية رزان المغربي، بالإضافة للفنان المصري أحمد السقا.

وتقوم فكرة البرنامج على خوض الضيف عدد من المسابقات مع السقا، وفي نهاية الحلقة يحصل الفائز على مبلغ مالي على أن يتبرع به لإحدى الجهات الخيرية.

وخلال الحلقة تحدث النهار باللهجة المصرية، وهو ما لفت الأنظار وجعله عرضه للانتقادات لا سيما ان النهار لم يشارك أبدًا في أي عمل مصري.

ولم تتوقف الانتقادات عند الجمهور بل قامت الفنانة السورية عبير شمس الدين بانتقاد مواطنها معتصم النهار بشكل غير مباشر وكتبت قائلة: "بس حد يفهمني ليش نحنا بس عم نطلع بشيء لقاء عم نحكي مصري والله لهجتنا حقها ذهب.. وحبايبنا المصريين واللبنانيين والمغرب العربي والخليج العربي والحبيبة فلسطين والأردن بيفهموا لهجتنا ونحنا بنفهم لهجتهم.. شو القصة تحيا سورية يا شباب وتحية لكل الوطن العربي، وتحية لكل فنان عربي بيحمل لهجته تاج على رأسه".

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ويبدو ان هذا التعليق أغضب النهار بشكل كبير، بالرغم من أنه اعتاد تجاهل الانتقادات والهجوم سابقًا، ليرد هذه المرة بقسوة على كل الانتقادات التي لاحقته بشكل سابق، حتى ان الجمهور علق بأن النهار انفجر بشكل كامل وخرج عن هدوءه الذي اعتاده الجميع.

وكتب الفنان السوري عبر منشور في ستوري إنستغرام: "استحوا على حالكم ضحكتو وشمتوا شعوب الأرض فينا واحد زعلان من شغلي وقال ما بستاهلو.. وواحد بقولك شايف حالو.. وواحد بقولك ليش حكا مصري وواحد بقلك هيفا وواحد بقولك لانه حلو اشتغل.. والكثير من الكلام الغير مهني وبعدين بيسألو ليش ما عم يشتغلو، هي المهنة يلي هي الفن.. مهنة حب بسب تحب بصير شكلك حلو.. ومو بس الفن بكل مجال حب لتنجح.. حبو لتصيرو.. ما عاد عندكم شغلة غير معتصم النهار.. فكروا بمشاكلكم.. وفكرو ليش وصلتوا لهذا المستوى البشع متل قلوبكم.. ولما كون ببرنامج مصري والمقدم مصري والمحطة مصرية.. فطبيعي وعادي وبشرفني احكي مصري.. مانها قضية تحكوا فيها لتلفتوا انتباه لشخصياتكم المريضة وبضاعتكم الفاسدة".

واعتبر البعض أن رد النهار كان قاسيًا جدًا، خاصة أنه جاء في الدرجة الأولى على الفنانة عبير شمس الدين، وأن جملة بضاعتكم الفاسدة تحمل الكثير من التفسيرات المؤذية.