شكرا لقرائتكم مسلسل "درب الزلق" يستبدل "مخرج 7" وسط ترحيب شعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت قناة "إم. بي. سي" أنها ستبدأ بعرض المسلسل الكويتي "درب الزلق" ابتداءً من يوم الجمعة المقبل بدلاً من مسلسل "مخرج 7".

مخرج 7

وأوضحت القناة أن هذا الأمر يعود لتوقف تصوير مسلسل "مخرج 7" عند الحلقة الـ20 بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

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ورحب رواد موقع "تويتر" بإعادة بث مسلسل "درب الزلق" ترحيباً واسعاً.

يذكر أن مسلسل "درب الزلق"، هو مسلسل كوميدي كويتي، يُعد من أشهر وأبرز المسلسلات الخليجية والعربية على الإطلاق، وقد عُرض سابقاً في أغلب محطات التلفزيون العربية.

والمسلسل من إنتاج عام 1977، وهو من بطولة الفنانين عبدالحسين عبدالرضا، خالد النفيسي، سعد الفرج، عبدالعزيز النمش وعلي المفيدي، ومن إخراج حمدي فريد، وتأليف عبد الأمير التركي.