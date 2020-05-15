فيلم "الجزيرة" وحوار مع سيد رجب.. "نايل سينما" تحتفل بأول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: قال أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، إن نايل سينما تحتفل بأول أيام عيد الفطر بباقة من الأفلام والبرامج على شاشتها تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد. وتعرض القناة الجزء الأول من فيلم الجزيرة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما تعرض في الساعة العاشرة مساء حوار مع الفنان سيد رجب من برنامج أكشن، تقديم الإعلامية رباب الشريف، سكريبت منى عمري، إعداد مروه حربي، مدير تصوير تامر الشريف، فريق إنتاج أحمد حسن وأحمد حجاج ومجدي فورتي، مونتاج علي صقر ووليد عمر، وتصوير محمد الخبيري وعلياء حسن وهاني جمال والبطل، من إخراج داليا سالم، تنسيق عام سماح مصطفى.

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