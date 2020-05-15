محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة تجمعها مع شقيقتها حلا شيحة، عبر حسابها على موقع تويتر. وكتبت هنا، على الصورة، قائلة: "أطيب بنتين في رمضان". Advertisements وتشارك هنا شيحة في دراما رمضان هذا العام بمسلسل" شاهد عيان" بطولة حسن الرداد ومحمد لطفي ووليد فواز وبسمة ومن إخراج محمد حماقي. فيما تشارك حلا شيحة، بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وبيومي فؤاد وعبير صبري وسلوى عثمان وخالد أنور وخالد سرحان وتيام مصطفى قمر وهنادي مهنى، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر "أطيب بنتين في رمضان".. هكذا علقت هنا شيحة على صورتها مع شقيقتها "حلا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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