تراند اليوم : عثمان بن أرطغرل يعود للحياة في الحلقة الـ22 وهذا ما سيحدث (فيديو)

نشرت صفاحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مهتمة بمتابعة كل جديد في مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يقوم ببطولته النجم التركي بوراك أوزجيفيت، في دور "عثمان بن أرطغرل"، الإعلان الأول من الحلقة الـ22 المقرر إذاعتها يوم الأربعاء القادم على قناة "atv" التركية.
ويعد الإعلان مشوقًا للجمهور، حيث كان قد أصيب عثمان ابن أرطغرل، في الحلقة الماضية، حيث سيتم العثور عليه في حالة صعبة ويظن البعض أنه قد مات، بينما يتم نقله إلى مكان الشيخ "أديب"، وتنهار ابنته حبيبة عثمان "بالا" وتظل تتحدث له وهو في غائب عن الوعي وتنهار من البكاء قائلة له" أرجوك استيقظ".
كما يظهر الإعلان اجتماع "عليشار" مع عم عثمان "دوندار" وقائد مغولي، حيث اتفقوا على إبادة قبيلة "كايي" خاصة بعد ظنهم بالتخلص من عثمان وإرساله إلى زعيم المغول "غيخاتو".
وتشهد الحلقة الجديدة أحداثًا مثيرة، تتمثل في شفاء عثمان وعودته للحياة، بينما يكتشف عم عثمان "دوندار" كذب عليشار عليه، وقيام الأخير بضرب ابنته "إيجول".