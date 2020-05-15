تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة يسرا.. "مات من أنقذها من الموت"



فجع الموت الفنانة المصرية يسرا، بوفاة طبيبها الخاص الذي أنقذها من الموت أكثر من مرة.

ونشرت يسرا في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لنعيها لصديقها وطبيبها وعلقت عليها بقولها: "‫خالص عزائي للدكتور حسين جوهر وأخته السيدة هالة جوهر، في وفاة والدهم الدكتور شريف جوهر، لقد فقدنا جميعًا قيمة وقامة كبيرة في حياتنا.. هتوحشني أوي يا دكتوري وصديقي الغالي".

أما الصورة فأوردت فيها رثاء حزيناً جاء فيها :"مفيش كلام ممكن يوصف ولا يوفي وجعي وحزني علي فقدان حد في معزتك وغلاوتك عندي.. إنت مش بس دكتور وسبب في إنقاذ حياتي أكثر من مرة، أنت سند وأخ وصديق أعظم من ما ممكن أي كلام يوفي حقك وغلاوتك عندي.. حزني ووجعي كبير أوي لفقدانك فقد كنت من أغلى الناس في حياتي".