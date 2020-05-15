فن ومشاهير

تراند اليوم : صدمة.. فنانة مصرية شهيرة تتحول إلى رجل وتظهر بلحية خفيفة (صور)

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تسببت فنانة مصرية شهيرة، في حالة صدمة بعدما فاجأت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورتها بلحية خفيفة وتغيير ملامحها كالرجال.
ونشرت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، صورة طريفة لها عبر خاصية "استوري" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استخدمت فيها خاصية الـ"فوتوشوب"، وغيرت ملامحها لتظهر في شكل رجل، كما أضافت لحية خفيفة جعلتها تبدو وكأنها شاب.
وتسبب الصورة في موجة جدل، بين متابعيها، إذ علق البعض بالقول أنها تفكر في التغيير هي الأخرى وتتحول إلى رجل مثلما فعلت "نورا" ابنة الفنان هشام سليم والتي تحولت إلى رجل وأصبح اسمها "نور"، بينما اعتبر آخرون أن الموضوع لا يخرج عن كونه فكاهة وتضييع للوقت بسبب الملل من الحجر الصحي المنزلي، لانتشار فيروس ، بعد ان انتهت مؤخراً من تصوير فيلمها "الحارث".
وكانت ياسمين رئيس تصدرت الترند مؤخرًا بعد ظهورها في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "إم بي سي"، حيث أثارت إعجاب الجميع بجمالها وما بدت عليها من روح فكاهية في البرنامج.

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قبل الكورونا 😂😂😂 #life #before #coronavirus

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A post shared by yasminraeis (@yasminraeis) on May 6, 2020 at 1:53pm PDT
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#nophotoshop #nofilter 🐎

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A post shared by yasminraeis (@yasminraeis) on Apr 28, 2020 at 9:27am PDT
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