تراند اليوم : بالفيديو.. فنان شهير يضرب فرد أمن ويوجه رسالة لسيدة مجهولة



تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان المصري أحمد فلوكس، يظهر تعديه على أحد أفراد الأمن التابعين لإحدى المناطق السكنية.

وتم تداول الفيديو بشكل واسع، مما أثار غضب مستخدمي السوشيال ميديا، وطالبوا بمعاقبة الفنان على ما فعله.

وعلق الفنان أحمد فلوكس، على كل ما تم نشره بخصوص هذه الواقعة، عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “أولا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه شركة بيفرلي هيلز وإدارتها، على تسريب جزء من مقطع مش مكتمل ونزوله بهذا الشكل للتشهير بشخصي، وإخفاء مقطع آخر يثبت حقيقة الموقف”.

ثانيًا: منعي من الدخول لتحرير محضر ضد شخصية بادعاء أنها مانعاني مع أن أني كنت متجه لتحرير محاضر ليها سأكشف عن أسبابه غدًا، كما سأتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه السيدة بداية من كم الإدعاءات الكاذبة، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية أيضا ضد هذه السيدة لأكثر من سبب سأكشف عنه لاحقًا، وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية لكل من ساعد على تضليل الحقيقة، حقي لن أسكت عليه، وأحب اعرف باردوا من الشخص الذي منعي من تحرير محضر ضد..”.

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وتابع: “لكل المواقع اللي كاتبه عني بلطجي بدون معرفه الواقعه أو الحقيقه، لو أنا بلطجي اللي انتو بتعملوا ده ايه؟ تكتبو بدون معرفه الحقائق اسمه ايه؟.. عموما حقي هاجيبوا”.

واختتم حديثه، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي.. هاشوف حقي فيكي وفي عيالك .. وقريبا”.

وأوضح أن أحد أفراد الأمن تعدوا على سيارته بالـ”شوم” الذي كان معهم حينها.

وأضاف فلوكس: “كنت داخل الكومبوند عشان أحرر محضر لسيدة هناك، وهو نفس الكومبوند الذي أقطن به، وتفاجأت بمنع الأمن لي، وأعتقد أن مَن نشر ذلك الفيديو له علاقة بتلك السيدة، وسوف أصل إليه، ولأعرف لماذا تم نشر فيديو مثل هذا، فهو يعد تشهير بي، وكيف لشركة الأمن تسمح بتداوله، فيجب أن يكون هناك سرية للبيانات”.

وتابع الفنان أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية لأخذ حقه، سواء تجاه السيدة التي حرر المحضر ضدها، أو تجاه شركة الأمن التي شهرت به، بالإضافة إلى الهجوم عليه بالـ”شوم”.