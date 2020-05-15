فيديو.. رد فعل غير متوقع من حمدي الميرغني بعد مقلب خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان حمدي الميرغني إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازاه بعدم السماح له بالدخول.

ثم يدخل حمدي إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة حمدي، ثم تجلسان لتتحدثان معه، وبعد ذلك تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة حمدي، وتدخل الخادمة لتخيفه

هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فيفزع حمدي ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة حمدي وهي تردد لهجتها الغريبة، ثم تسقط نجلاء على الأرض أثناء الهرب منها.

ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول الفنان حمدي

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الميرغني مساعدتها ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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