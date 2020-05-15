حفل غنائي "أون لاين" لتامر عاشور في عيد الفطر

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء ثاني حفلاته الغنائية "أون لاين" وذلك في عيد الفطر المبارك، حسب ماأعلن على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"

أعلن عاشور عن حفلته قائلا: "توكلنا على الله،

إن شاء الله حفلتنا التانية الأون لاين هتبقى في العيد..متحمسين؟

يذكر أن عاشور قد أحيا حفله الغنائي الأول "أون لاين" في شهر مارس الماضي،

وتم إذاعتها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على أكثر من مليون مشاهدة في يوم واحد من طرحها، بالإضافة إلى تصدرها محركات البحث المختلفة، وقدم فيها باقة غنائية متنوعة من أحدث ألبوماته "أيام" ومنها"حكايات، أيام، في بالي، قولوله سماح".