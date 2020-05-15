فيديو .. حمدي الميرغني وأوس أوس يتزوجان بالحلقة الـ 24 من 2 في الصندوق

تبدأ الحلقة الرابعة العشرون من مسلسل 2 في الصندوق، بلقاء يجمع بين شوقة "حمدي الميرغني" وزكيا "أوس أوس" برسمية "انتصار" بعد أن أصبحا أولاد الزعيم ممادو "بيومي فؤاد".

ومن ناحية أخرى يوافق حليم "علاء زينهم" والد كرملة"هايدي رفعت" على أن تتزوج من حبيبها، زيكا، كما وافق المعلم بغدادي "حجاج عبد

العظيم" أن يزوج ابنته نونا "نهى عابدين" من شوقة، وذلك بعد أن أصبح الأولاد يحملون أسم الزعيم ممادو.

ثم يقرر الزعيم ممادو أن ييحيي حفل زفاف لكل من شوقة وزيكا، وذلك بمشاركة زعماء الدول بأحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.