تبدأ الحلقة الرابعة العشرون من مسلسل 2 في الصندوق، بلقاء يجمع بين شوقة "حمدي الميرغني" وزكيا "أوس أوس" برسمية "انتصار" بعد أن أصبحا أولاد الزعيم ممادو "بيومي فؤاد".
ومن ناحية أخرى يوافق حليم "علاء زينهم" والد كرملة"هايدي رفعت" على أن تتزوج من حبيبها، زيكا، كما وافق المعلم بغدادي "حجاج عبدالعظيم" أن يزوج ابنته نونا "نهى عابدين" من شوقة، وذلك بعد أن أصبح الأولاد يحملون أسم الزعيم ممادو.
ثم يقرر الزعيم ممادو أن ييحيي حفل زفاف لكل من شوقة وزيكا، وذلك بمشاركة زعماء الدول بأحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وفي نهاية الحلقة يطلب شوقة وزيكا من والدهما الزعيم ممادو بأن المعلم دعكي ورسمية يذهبا معهما إلى مقر السفارة، ويوافق الزعيم ممادو من أجلهما.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. حمدي الميرغني وأوس أوس يتزوجان بالحلقة الـ 24 من 2 في الصندوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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