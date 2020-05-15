فيديو.. حلا شيحا تواجه زوجها بعد الطلاق منه ويسرا تلاعب أشقاءها بهدوء للانتقام منهم

تبدأ حياة فرح (حلا شيحا) بالانهيار تدريجياً بسبب طلاقها من زوجها بسبب بعدها المستمر عنه وإهمالها لمنزلها، وبالرغم من ذلك تقف أمام زوجها لتلقي عليه الاتهامات والمبررات التي تجعلها خائن في نظرها بعد زواجه من امرأة أخرى.

يحدث خلال الحلقة طلاق فرح (حلا شيحا) من عزت، وتبدأ عهد في استغلال ضعف فرح في هذا الموقف لتتمكن أكثر من طرق انتقامها منها، بينما يحاول الطبيب المعالج

لهشام مساندة سارة (هنادي مهنى) في الخروج من حالتها النفسية السيئة بعد وفاة هشام.

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تشهد الحلقة حصول عهد على فيديو خطير لـ نادية زوجة مروان، وسيصبح هو الكارت الرابح لتدمر به علاقة مروان بزوجته، بالإضافة إلى ذهاب شيرين إلى مروان بأمر من عهد للوقيعة بينه وبين شقيقته فرح.

تنتهي الحلقة بـمقابلة نادية (عبير صبري) لـ عهد لتشتكي

ليه من معاملة مروان لها، وتبلغها بأن مروان يعمل لصالح مجدي ضدها، ولكن عهد تفاجئها بخطة أكبر ، فتعرض لها الفيديو الفاضح بينها وبين مجدي، وتتفق معها تنفيذ كل ماتطلبه منها ماذا والا سترسل الفيديو لزوجها وأولادها.

يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.