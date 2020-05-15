تعليق عادل إمام على كوميديا نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم رأي الزعيم عادل إمام عن اتجاهها للكوميديا في رمضان 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أبدى الزعيم رأيه قائلاً: "نيللي كريم مميزة في

كل شيء تقدمه، فهي عظيمة وهايلة للغاية"، وردت نيللي قائلة: "كلامك على راسي يا أستاذ عادل، ربنا يخليك لينا يا رب، شهادة اعتز بها يا غالي".

مسلسل 100 وش، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.

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