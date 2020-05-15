نشرت الفنانة نيللي كريم رأي الزعيم عادل إمام عن اتجاهها للكوميديا في رمضان 2020، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
أبدى الزعيم رأيه قائلاً: "نيللي كريم مميزة فيكل شيء تقدمه، فهي عظيمة وهايلة للغاية"، وردت نيللي قائلة: "كلامك على راسي يا أستاذ عادل، ربنا يخليك لينا يا رب، شهادة اعتز بها يا غالي".
مسلسل 100 وش، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق عادل إمام على كوميديا نيللي كريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.