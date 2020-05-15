الليلة.. أصالة تحتفل بعيد ميلادها "لايف" على "إنستجرام"

تستعد الفنانة أصالة للاحتفال بعيد ميلادها مع جمهورها، وذلك بحسب ما أعلنت على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أعلنت أصالة عن الاحتفال قائلة: "صباح الخير حبايبي.. اليوم بعد الساعة تسعة بالليل رح كون بينكم مباشرة على الإنستجرام.. رح أحتفل

بعيدي معكم".

يذكر أن آخر إصدارات أصالة الغنائية كانت من خلال أغنية "شامخ"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 12 مليون مشاهدة.