جون لجند يهدي العالم عناقاً موسيقياً كبيراً

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ​جون لجند​ عن إسم ألبومه الجديد وهو Bigger Love وسيطرحه في 19 حزيران/يونيو.

وإلى جانب هذه الاخبار، أطلق جون فيديو كليب الأغنية Bigger Love.

قال جون عن الفيديو: "تم صنع هذا الفيديو للاحتفال بحبنا المشترك وأملنا ومرونتنا، نحن جميعًا نستخدم التكنولوجيا للبقاء على اتصال وإيجاد طرق مبتكرة للتكيف، وأردنا أن يكون الفيديو عناقًا موسيقيًا كبيرًا للأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يجدون طرقًا للبقاء على اتصال بالعائلة ومساعدة جيرانهم وتوفير الوقت لقضاء عطلة رقص مطلوبة على الرغم من الظروف المجنونة التي نجد أنفسنا فيها. "

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