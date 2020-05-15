بالصور-نجمات اعتمدنَ الشعر الأسود القصير أولهنّ نادين نسيب نجيم وآخرهنّ داليدا خليل

ميرنا وليد - بيروت - في عام 2018 اعتمدت العديد من النجمات تسريحة شعر الأسود القصير في أدوارهن التمثيلية ضمن أعمال رمضان وفاجأن جمهورهن بلوكهنّ الجديد بعدما تجرأنا على قص شعرهن وتبديل لونه ليصبح أسوداً بعضهنّ لم يتجرأ كفاية بل فضل اعتماد التسريحة فقط من أجل خدمة دوره في أعماله الدرامية.

ففي عام 2018 اعتمدت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ تسريحة الشعر القصير في مسلسلها "طريق" بعد أن أصبحت محامية وتزوجت من الممثل السوري عابد فهد ضمن أحداث المسلسل.

وفي الموسم نفسه قدمت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ شخصية ضمن مسلسلها "لعنة كارما" حيث وضعت الشعر المستعار الاسود القصير.

كما اعتمدت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ لوك الشعر القصير في برنامج "ذا فويس عام 2018 وارتدت معه النظارات ولاقت أصداء إيجابية كبيرة من المحبين.

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وانضمت الفنانة اللبنانية قمر الى لائحة النجمات اللّواتي اعتمدنا هذا اللوك للتغيير فقط من دون أن يكون السبب للمشاركة في أي عمل فني جديد.

واعتمدت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ لوك الشعر القصير الأسود لتعايد محبيها في عيد الحب حيث صدمتهم بإطلالتها معتمدة شعر المستعار من دون أن تقص شعرها أو تبدّل لونه.

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وفي عام 2020 استخدمت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ هذا اللوك معتمدة شعر المستعار لشخصية "تالين" في مسلسل "سرّ" بعد أن تزوجت من الممثل السوري بسام كوسا. هذا اللوك أعطاها ملامح أكثر قسوة وشراً بعدما شعرت بقسوة الحياة لأنها أجبرت على الزواج من رجل لا تحبه.