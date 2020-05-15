وفاة المغني وعازف البيانو الإيطالي إزيو بوسّو بعد معاناة مع المرض

ميرنا وليد - بيروت - بعد معاناة مع مرض التآكل العصبي (الفقدان التدريجي لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية)، منذ عام 2011، ما أجبره على التخلي عن عزف آلة البيانو العام الماضي، توفي اليوم المؤلف الموسيقي والمغني وعازف البيانو الإيطالي، ​إزيو بوسّو​، في منزله بمدينة بولونيا الإيطالية، عن عمر يناهز الـ48 عاماً.

وعمد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى نعيه، إذ نشر مقطعا من الحفل الأخير للموسيقار الراحل في صفحته الشخصية على على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بينما أشاد به وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانتشيشيني بقوله: "كان رجلا عميقا وكريما، فنان متفجر الموهبة قادر على نقل نشوة العزف والعاطفة من خلال موسيقاه".

وقد ولد بوسّو في تورينو، وتعلم قراءة المدونة الموسيقية والعزف قبل سن 4 سنوات. وفي سن 14 عاما، أصبح عازف الباص لفرقة ستاتوتو. ترك الموسيقى الدارجة كي يصبح قائدا للأوركسترا، ومؤلفا موسيقيا أكاديميا. وكان من بين الأوركسترات التي قام بوسّو بقيادتها أوركسترا لندن السيمفوني. وقد حصل على العديد من الجوائز، وظهرت مؤلفاته في العديد من الأفلام والمسرحيات.