ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ أن تكون قد انتقدت مواطنها ​معتصم النهار​ في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لموقع "الفن" إنها كتبت منشورها قبل الحلقة التي ظهر فيها معتصم في برنامج "​إغلب السقا​" على قناة ام بي سي وتحدث فيها باللهجة المصرية.

وأكدت أنها انتقدت كل فنان يتحدث بغير لهجته، ولم تقصد أحداً بعينه أبداً، لا معتصم ولا غيره، مشددة على أن التبريرات لم تعد مقنعة، وكل شخص مهما كانت صفته عليه التحدث بلهجته المحلية والافتخار فيها بدلاً من تغييرها على الشاشة بحجة أن بقية العرب لا يفهمون لهجته.

واستبعدت أن تتحدث يوماً بغير لهجتها السوريّة عامة والشامية خاصة، لأنها بنت الشام ولن تنكر أصلها حتى لو جابت الكرة الأرضية.

ويشار إلى أن عبير شمس الدين تطل خلال رمضان بمسلسلي "الجوكر" و"​يوماً ما​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – عبير شمس الدين: لن أتحدث بغير لهجتي ولم أنتقد معتصم النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.