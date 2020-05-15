معتصم النهار بهجوم حاد على منتقديه وآخرهم عبير شمس الدين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الممثل السوري ​معتصم النهار​ على منتقديه برسالة حادة، طالبهم فيها بأن يستحوا على أنفسهم وأن يتركوه وشأنه ويهتموا بمشاكلهم التي أوصلتهم إلى هذا الحدّ من البشاعة، إذ ان هذا الردّ جاء بعد إنتقاد الممثل السورية ​عبير شمس الدين​ له بسبب إطلالته في برنامج "إغلب السقا" مؤخراً وحديثه باللهجة المصرية، الأمر الذي دفعها إلى التشكيك بوطنيته.

وفي معرض ردّه على الإنتقادات، ردّ أيضاً النهار على الممثل السوري ​أيمن رضا​ دون ان يسميه كذلك، وتحديداً في حديث رضا مؤخراً في أحد البرامج أن شركات الإنتاج تعطي النهار فرصاً فقط من أجل شكله ولاسيما شركة "الصباح".



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