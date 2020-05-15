عبير شمس الدين تهاجم معتصم النهار وتشكك بوطنيته!

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الممثلة السورية ​عبير شمس الدين​ ابن بلدها الممثل السوري ​معتصم النهار​ بعد أن حل ضيفا على برنامج "اغلب السقا" وتحدث فيها باللهجة المصرية كون مقدم البرنامج الممثل أحمد السقا مصري وكتبت: بس حدا يفهمني يعني ليش نحنا بس عم نطلع بشي لقاء عم نحكي مصري..والله لهجتنا حقها ذهب.. وحبايبنا المصريين واللبنانيين والمغرب العربي والخليج العربي والحبيبة فلسطين والاردن بيفهموا لهجتنا ونحنا منفهم لجتتهم ..شو القصة.. تحيا سوريا يا شباب وتحية لكل الوطن العربي .. وتحية لكل فنان عربي بيحمل لهجته تاج على رأسه

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