كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام داغر: أحببت تجربتي في "النهاية".. وأتمنى تقديم شخصية "كوازيمودو" الخيالية (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فنان موهوب قدم العديد من الأعمال، واستطاع أن يكسب قلب جمهوره لما يقدمه من فن راقي، إضافة إلى إدخال البهجة والسرور على محبينه.

وأجرى "الخليج 365 الفني"، حواراً خاصاً مع الفنان حسام داغر للحديث معه عن مشاركته في مسلسل "النهاية"، والأعمال الجديدة التي يستعد لها.

في البداية قال حسام داغر عن "النهاية": "أحببت هذه التجربة، والمخرج ياسر سامي من المخرجين الجمال وأنا أرتحت جدًا في التعامل معاه، فضلا عن أنه من المخرجين الذين يبنون علاقة ود ومحبه بينه وبين الممثل، وكل ما يهمه أن عناصر العمل جميعها تكون أنجح ما يمكن، وبعد هذه التجربة يمكن أن أقول أنني كسبت أخ وصديق بالوسط الفني".

وعن ترشيحه للعمل أوضح قائلاً: "تم ترشيحي للعمل عن طريق صديقتي سهر الصايغ، رشحتني في الدور للأستاذ عمرو سمير عاطف منذ بداية التصوير، ومنذ ظهور دور "الدكتور نصير" بالحلقة الأولى كانوا مجهزين استدعاء له ضيف شرف وتم ترشيحي من عدة زملاء بالإضافة الى سهر وشعروا أنني ملائم للدور بالفعل".

وتابع قائلاً: "تحدث الأستاذ عمرو مع الأستاذ ياسر سامي وقال ياريت أن يوافق حسام على تأدية الدور، وصراحة عند تحدثهم معي عن طبيعة الدور وما يجرى به في الأحداث أعجبت به كثيرًا ووافقت على الفور دون تفكير، الى جانب أن المسلسل سابق عصره بمراحل كثيرة وبذل فيه أعلى التقنيات ويتحدث عن أحداث تدور بعد 100 عام، والجرافيك والـ3d لم يتم تنفيذه من قبل في أي مسلسل مصري".

وعن كواليس التصوير مع الفنان يوسف الشريف علق قائلاً: "يوسف الشريف فنان من أجمل الفنانين الذي تتعامل معهم في حياتك، رجل محترم جدًا ومهذب وعلى خلق، وجاء لي بنفسه في أول يوم تصوير ليا لكي يباركلي لوجودي معهم في التصوير، وظل يتحدث كثيرًا عني للناس وأنه سعيد أوي اني مشارك معهم، والروح الحلوة هذه بسبب ياسر سامي ويوسف الشريف واضحة بشكل كبير في العمل والكواليس وجميعهم محبين لبعض، ونتجمع جميعًا بمجرد وصولنا للوكيشن ونظل نضحك ونتحدث عن أحداث الحلقات السابقة".

وتحدث عن أصعب المشاهد التي واجهته قائلاً: "أصعب المشاهد كانت في مشهد سوف يتم إذاعته بالحلقات الأخيرة من المسلسل، لا أستطيع التحدث عنه حاليًا إلا بعد عرضه".

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وأضاف قائلاً: "تمنيت العمل مع عادل أدهم، وسناء جميل ولم أتمنى بحياتي التمثيل قدر ما تمنيت التمثيل معهم، وأعلق لهم صورة في منزلي وأشعر انني على تواصل بهم، وأعتبر مثلت مع أغلبية جيلي ومحب لأحمد السقا كثيرًا والوحيد الذي لم يصادفني الحظ للعمل معه حتى الأن".

وتابع: "ولكنه صديقي على مستوى الشخصي ومها زوجته صديقتي أيضًا وبحبه جدًا ويقال أن كواليسه كلها جميلة".

وأضاف: "والدتي ساعدتني كثيرًا ووقفت بجانبي ودعمتني في مسيرتي، وأكثر حد كنت أرجع لها في كل شئ كبير أو صغير فهي لم تكن جندي مجهول بل معلوم في حياتي".

وكشف عن الأعمال الأقرب لقلبه قائلاً: "أنا محب لجميع أدواري صراحة، ولكن شخصية خالد في مسلسل "ابن حلال"، وشخصية الدكتور سعيد في مسلسل "وعد'' مع مي عز الدين من أقرب الأدوار لقلبي وبذلت جهداً كبيرًا فيهما على مستوى التمثيل".

وتابع: "أتمنى تقديم شخصية "كوازيمودو" في الأدب العالمي بأحدب نوتردام، أتمنى بشدة تجسيد شخصية شبيهة لهذا، قصة حب من طرف واحد وهو أحدب وهي لا تراه وتركيبة حلوة قوي، أو شخصية "ياجو" وقدمت شبهها في شخصية ربيع في مسلسل "زلزال"، الذي يظهر عكس ما يبطن وبالنهاية ينتقم مثل "ياجو"، وأنا انتقمت من خالي دون شك أحد أن ربيع وراء كل شئ".

وأما عن الأعمال الدرامية الذي يحرص على مشاهدتها، فقال: "أشاهد البرنس، والاختيار، والنهاية ، رجالة البيت، وبدأت في مشاهدة خيانة عهد ليسرا، ومسلسل الفتوة وندمان انني لم أشاهدهم منذ بداية رمضان ولكن سوف انتهي من مشاهدتهم قبل إنتهاء رمضان".

واختتم كاشفا عن أعماله الجديدة قائلاً: "أستعد لاستكمال مسلسل "ملاك" بعد العيد مباشرة من بطولتي أنا وكريم فهمي، أيتن عامر، محمود عبد المغني، إخراج إبراهيم فخر، تأليف حسان دهشان، أجسد فيه دور رئيس تحرير مجلة وأب لطفل والدور جديد عليا ولأول مرة في حياتي، أتمنى أن يعجب الناس، وكنت أقدم سيت كوم اسمه "المحقق" يعرض على المنصات الالكترونية وسأصوره بعد العيد أيضًا وأتمنى أن تنتهي أزمة كورونا".