تراند اليوم : أحمد صلاح حسنى : دمعت وأنا أقرأ تفاصيل حياة الشهيد رامى حسنين

احتفى الفنان أحمد صلاح حسنى، بتجسيد شخصية الشهيد العقيد رامى حسنين، القائد السابق للكتيبة 103 صاعقة، وذلك من خلال مسلسل الاختيار الذي يُعرض حاليا.

ونشر أحمد صلاح حسنى، صورة من من مسلسل “الاختيار”، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وعلق قائلًا “فخور بالتواجد ولو بجزء بسيط في هذا العمل التاريخي اللي هيعيش في التاريخ للأجيال القادمة، سعيد أولا لتجسيدي شخصيه بطل كبير قدم لمصر الكثير زي رامي حسنين اللي دمعت وده حاجه بقولها لأول مرة وأنا بقرأ تفاصيل حياته لفهم شخصيته قبل بدأ أول يوم تصوير فعلا سعيد وفخور بتجسيد شخصيته.

وتابع “ده أقل حاجة تتقدم لبطل زي رامي حسنين وثانيا سعيد لوقوفي أمام أخويا أمير كرارة بعد غياب ودائما يارب مع بعض وفِي ظهر بعض … بالتوفيق لكراره وكل القائمين علي العمل وبالطبع شكر خاص للمخرج المبدع بيتر ميمي … تحيا مصر ????????”

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.

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ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.

ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين، ماجد المصري، إياد نصار وصلاح عبد الله.