تراند اليوم : هنا الزاهد تعلق علي اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم – اتفرج

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرًا، ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم، وذلك بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي الخاص بمسابقة “tc candler”.

وخلال التسجيل الصوتي الذي عُرض ضمن حلقة برنامج The Insider بالعربي، أعربت الزاهد، عن سعادتها بذلك الترشيح، حيث قالت: “مبسوطة أوي وفخورة إني أنا أكون مترشحة، ضمن أجمل 100 وجه في العالم حاجة أنترناشونال، وإني أمثل الشرق الأوسط في ترشيح زي ده”.

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كانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، بجانب كلا ‏من ‏زوجها ‏الفنان ‏أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن‎ “توتا”، وعدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات.