تراند اليوم : بالفيديو – احتفالات أهل الحارة بخروج رضوان من السجن

تفاعل عدد كبير من الجمهور ومحبى النجم محمد رمضان بعد خروج “رضوان البرنس”، محمد رمضان من السجن ونشر الأخير مقطع فيديو يوضح فيه رد فعل الجمهور بعد خروجه وفرحتهم وانتظارهم بأن “رضوان” يأخذ بثأره من أخوته بعد ما سجنوه وقتلوا زوجته لبنى نجلاء بدر وابنه ورمى ابنته “مريم” فى الشارع.

وعلق محمد رمضان على الفيديو وقال: “فرحة الشارع العربى بخروج رضوان البرنس.. ثقة فى الله نجاح”، وتضمن الفيديو مشاهد لعدد من الشباب، يصفقون، هاتفين “رضوان طلع وعرش ربنا ما هيسيبك يا فتحى” الذى يجسده أحمد زاهر.

كما تضمن الفيديو ظهور أحد الأطفال بالتنطيط فرحًا على سريره احتفالًا بخروج رضوان البرنس من محبسه.

شهدت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل البرنس، الذى يعرض على قناتى dmc، وdmc دراما، مشهد “محمود” الفنان محمد جمعة الذي يرعى ابنة “رضوان” بعد أن عثر عليها فى موقف السيارات، وذهب للبحث عن منزل والدها في الشرابية، ولكنه صدم بعد سؤاله لأحد الأشخاص عن “رضوان” بسبب ما تعرض له من أشقائه، وقرر أن يرعى الطفلة وأدخلها المدرسة مع أبنائه.