تراند اليوم : عاجل بالفيديو – أحمد فلوكس يعتدي علي افراد الامن في الشارع

تداولت صفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد فلوكس يتعدى خلاله على إحدى أفراد الأمن التابعين لإحدى المناطق السكنية، مما أثار غضب بعض الجمهور فتداوله عبر منصاتهم المختلفة.

وتواصل “القاهرة 24″ مع أحمد فلوكس ليوضح حقيقة الفيديو وسبب تعديه على أحد أفراد الأمن، فأوضح أن الفيديو يخصه بالفعل، ولكن يستنكر عدم ذكر خلفية الواقعة، حيث أن أفراد الأمن تعدوا على سيارته بالـ”شوم” الذي كان معهم حينها.

وأضاف فلوكس: “كنت داخل الكومبوند عشان أحرر محضر لسيدة هناك، وهو نفس الكومبوند الذي أقطن به، وتفاجأت بمنع الأمن لي، وأعتقد أن مَن نشر ذلك الفيديو له علاقة بتلك السيدة، وسوف أصل إليه، ولأعرف لماذا تم نشر فيديو مثل هذا، فهو يعد تشهير بي، وكيف لشركة الأمن تسمح بتداوله، فيجب أن يكون هناك سرية للبيانات”.

وتابع الفنان، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية لأخذ حقه، سواء تجاه السيدة التي حرر المحضر ضدها، أو تجاه شركة الأمن التي أشهرت به بالإضافة إلى الهجوم عليه بالـ”شوم”.

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وظهر فلوكس مؤخرًا ضيفًا لبرنامج “شيخ الحارة والجريئة” التي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة قناة “القاهرة والناس”، والذي يذاع في تمام الساعة الساسة والنصف مساءً.