تراند اليوم : الموت يفجع فنانة شهيرة .. وفاة ابنها الشاب بسبب إدمان الأفيون

أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني، الأمريكية ميليسا إيثريدج عن وفاة ابنها البالغ من العمر 21 عامًا، بسبب إدمانه على الأفيون.

وقالت ميليسا الحائزة على جائزة “جرامي” عبر حسابها، إن ابنها “بيكيت” مات بعد إدمانه على الأفيون.

وكتبت: “انضممت اليوم إلى مئات الآلاف من العائلات التي فقدت أحباءها بسبب إدمان الأفيون. ابني بيكيت، الذي كان عمره 21 عامًا فقط كافح للتغلب على إدمانه واستسلم أخيرًا له اليوم”.

وتابعت: “سيفتقده أولئك الذين يحبونه وعائلته وأصدقائه. قلبي مكسور. أنا ممتن لمن توافدوا وأشعر بحبهم وحزنهم الصادق”.

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وواصلت: “نحن كافحنا مع ما كان بوسعنا فعله لإنقاذه، وفي النهاية نعلم أنه خرج من الألم الآن. سأغني مرة أخرى، قريبًا. لقد شفيتني دائمًا – ميليسا”.

وقال متحدث باسمها لصحيفة “نيويورك بوست”: “يمكننا، للأسف، تأكيد صحة الخبر”.

وشاركها محبو المطربة، أحزانها على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب أحدهم على “تويتر”: “أوه لا. حزين جدًا. تعازي لمليسا وعائلتها.” بينما أضاف ثان: “أعمق تعازينا وصلواتنا من أجلmetheridge ، روح جولي وبيكيت وعائلته وأصدقائه”.

وعلق ثالث: “أنا حزين عندما قرأت عن وفاة بيكيت نجل جولي سايفر وميلسا إيثريدج في 21”.

كانت بيكيت واحدًا من طفلين أنجبتهما ميليسا وحبيبتها جولي سايفر، اللذان استخدما الموسيقار ديفيد كروسبي كمتبرع بالحيوانات المنوية من أجل الحمل. كما أنجبت بيلي جين، التي كان والدها أيضًا ديفيد كروسبي.

وكانت ميليسا، قد صرحت في برنامج تلفزيوني أن النجم براد بيت اقترح أن يكون المعطي للسائل المنوي لتتمكن من إنجاب أطفال من حبيبتها جولي سايفر حينها. لكن النجم ديفيد كروسبي قام بإعطاء السائل المنوي لتنجب جولي طفلين.