إدوارد: الناس أصبحت تنتظر رامز جلال كالفوازير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري إدوارد، عن رأيه في برامج المقالب خاصة مع كثرتها والفنان الذي يراه أنجح في تقديمها.

إدوارد، قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: “رامز ناجح في المنطقة دي وبقت الناس بتستنى برنامج المقالب بتاعه زي الفوازير، وأنا كنت بلعب في حتة صغيرة لما قدمت برنامج مقالب ولكن رامز نمبر وان في المقالب”.

كما تسبب في بكاء المخرجة ايناس الدغيدي بعد سؤالها له عن مدى فقدانه لوالدته، وقال باكيًا: “وفاة والدتي كسرني وكانت أغلى شيء في حياتي وكانت أم عظيمة، وأبويا توفى وأنا في التعليم الجامعي وخسرنا كل حاجة، فأمي نزلت اشتغلت عشان أكمل تعليمي ووحشتني دعوتها جدا”، واضطرت الدغيدي إلى إنهاء الفقرة بعد إجهاشهما في البكاء.

وتمنى إدوارد خلال الحلقة أن يكون امتدادا للنجم الكبير حسن حسني، في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن حسن حسني أول من قدم عملا فنيا معه وتعلم منه الكوميديا، قائلا: “حسن حسني هو اللي علمني الكوميديا أتمنى أبقى نصه وامتداد له”.