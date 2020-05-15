- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري إدوارد، عن رأيه في برامج المقالب خاصة مع كثرتها والفنان الذي يراه أنجح في تقديمها.
إدوارد، قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: “رامز ناجح في المنطقة دي وبقت الناس بتستنى برنامج المقالب بتاعه زي الفوازير، وأنا كنت بلعب في حتة صغيرة لما قدمت برنامج مقالب ولكن رامز نمبر وان في المقالب”.
كما تسبب في بكاء المخرجة ايناس الدغيدي بعد سؤالها له عن مدى فقدانه لوالدته، وقال باكيًا: “وفاة والدتي كسرني وكانت أغلى شيء في حياتي وكانت أم عظيمة، وأبويا توفى وأنا في التعليم الجامعي وخسرنا كل حاجة، فأمي نزلت اشتغلت عشان أكمل تعليمي ووحشتني دعوتها جدا”، واضطرت الدغيدي إلى إنهاء الفقرة بعد إجهاشهما في البكاء.
وتمنى إدوارد خلال الحلقة أن يكون امتدادا للنجم الكبير حسن حسني، في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن حسن حسني أول من قدم عملا فنيا معه وتعلم منه الكوميديا، قائلا: “حسن حسني هو اللي علمني الكوميديا أتمنى أبقى نصه وامتداد له”.
كانت هذه تفاصيل خبر إدوارد: الناس أصبحت تنتظر رامز جلال كالفوازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.