فن ومشاهير

إدوارد: الناس أصبحت تنتظر رامز جلال كالفوازير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري إدوارد، عن رأيه في برامج المقالب خاصة مع كثرتها والفنان الذي يراه أنجح في تقديمها.

إدوارد، قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية MBC  مصر: “رامز ناجح في المنطقة دي وبقت الناس بتستنى برنامج المقالب بتاعه زي الفوازير، وأنا كنت بلعب في حتة صغيرة لما قدمت برنامج مقالب ولكن رامز نمبر وان في المقالب”.

كما تسبب في بكاء المخرجة ايناس الدغيدي بعد سؤالها له عن مدى فقدانه لوالدته، وقال باكيًا: “وفاة والدتي كسرني وكانت أغلى شيء في حياتي وكانت أم عظيمة، وأبويا توفى وأنا في التعليم الجامعي وخسرنا كل حاجة، فأمي نزلت اشتغلت عشان أكمل تعليمي ووحشتني دعوتها جدا”، واضطرت الدغيدي إلى إنهاء الفقرة بعد إجهاشهما في البكاء.

وتمنى إدوارد خلال الحلقة أن يكون امتدادا للنجم الكبير حسن حسني، في مسيرته الفنية، مشيرا إلى أن حسن حسني أول من قدم عملا فنيا معه وتعلم منه الكوميديا، قائلا: “حسن حسني هو اللي علمني الكوميديا أتمنى أبقى نصه وامتداد له”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدوارد: الناس أصبحت تنتظر رامز جلال كالفوازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا