الجمهور يتداول صور زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى وولديه.. ويجري مقارناته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل مدة فيديو لابن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة، وظهر الشاب عمر خلال مقابلة تلفزيونية، حيث أنه يلعب ضمن صفوف النادي الأهلي.

وعبر عدد كبير من الجمهور عن صدمتهم بعد معرفتهم بوجود ابن بعمر الشباب للرجل الأعمال أبو هشيمة، فيما كانت صدمة البعض أكبر حيث أنهم لم يكن من المعروف أن أبو هشيمة سبق له الزواج قبل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والإنجاب.

وأثار الفيديو فضول الجمهور بشكل كبير الذين بدأوا بالبحث عن حياة ابو هشيمة السابقة لمعرفة أي تفاصيل عن زوجته وأبنائه، وبالفعل تم تداول صورة جمعت رجل الأعمال المصري بولديه عمر 20 عامًا، ويوسف 17 عامًا، كما تداول البعض صور قالوا إنها لزوجة أبو هشيمة الأولى والتي تدعى عبير وكان قد تزوجها وهو بعمر الـ 22 خلال دراسته في الجامعة على حد قولهم.

ولاحظ الكثيرون ان هناك قاسم مشترك بين زوجات أبو هشيمة الـ 3، وهو الشعر الأسود والبشرة ما بين الحنطية والسمراء، معلقين أن ستايل زوجاته متشابه بعض الشيء.

وتصدر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قائمة الأكثر تداولًا في غوغل في الأشهر الماضية لأكثر من مرة، كانت البداية مع فضيحة تسريب فيديوهات له خلال مكالمة جريئة مع إحدى الفتيات.

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وبعدها عاد وتصدر الأخبار بعد إعلانه ارتباطه بالفنانة المصرية ياسمين صبري، بشكل صادم ومفاجيء، ثم إعلانهما الزواج قبل مدة وظهورهما بصور تجمعهما.

يُشار إلى أن أبو هشيمة سبق وأن تزوج بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي واستمر زواجهما لسنوات قبل أن ينفصلا، وبعد إعلان أبو هشيمة زواجه مؤخرًا من ياسمين صبري عادت علاقته بـ وهبي للتداول والانتشار، حتى ان البعض قال ان الأخيرة تشعر بالغيرة، كما تم تداول صور من خطوبة أبو هشيمة على كل من صبري ووهبي والمقارنة بينهما.

إلا أن جمهور وهبي قام مؤخرًا بنشر فيديو قديم لها خلال حوار تلفزيوني كشفت فيه أن ابو هشيمة حاول الرجوع إليها أكثر من مرة وانها هي من رفضت الأمر، وسبق وأن أعلنت الفنانة اللبنانية في حوار سابق أنها سبب شهرة رجل الأعمال المصري.